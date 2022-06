Calcio giovanile: la formazione Esordienti del Golfo Dianese si impone al Trofeo Cme di Vallecrosia

Convincente vittoria domenica a Vallecrosia per i ragazzi della Golfo Dianese 1923, impegnati nel prestigioso Trofeo C.M.E. Tasselli per Esordienti 2010, organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy e svoltosi al Campo sportivo Raoul Zaccari. I ragazzi di mister Davide Garibizzo si sono imposti al termine di una galoppata di successi, superando in finale ai calci di rigore proprio i padroni di casa.

Tutti i ragazzi della Golfo Dianese 1923 sono stati eccellenti, in particolare sono stati premiati Chiara Barnato quale miglior portiere del torneo e Alice Assandri quale miglior giocatore del torneo. Cristian Pastorino è stato inserito nella top 9.

Al torneo hanno partecipato Ventimiglia 2011, Vallecrosia Academy 2011, Vallecrosia Academy 2010, ASD Virtus Sanremo, San Bartolomeo Cervo Calcio, Golfo Dianese, Albenga e Oneglia Calcio.