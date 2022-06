Calcio giovanile: il Golfo Dianese vince il Trofeo C.M.E. Tasselli a Vallecrosia

Nutrita partecipazione al torneo rivolto agli Esordienti leva 2010 organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy domenica 29 maggio allo “Zaccari” a Camporosso: il Trofeo C.M.E. Tasselli. Sul campo in erba naturale, oltre ai biancorossi, sono scese in campo diverse squadre: San Bartolomeo – Cervo Calcio, Golfo Dianese, Asd Albenga, Oneglia Calcio, Asd Virtus Sanremo Calcio e Ventimiglia.

«Una manifestazione intitolata alla società C.M.E. Tasselli per ringraziarla per l’attenzione e l’aiuto che ci offre costantemente. Grazie al loro supporto infatti possiamo sempre fare miglioramenti alle nostre strutture e ai nostri campi» – dice la Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy - «Domenica oltre alle nostre due interne abbiamo ospitato diverse squadre per un totale di 8. Ringraziamo tutte le società per aver accolto il nostro invito e aver reso la manifestazione una giornata dedicata allo sport e al divertimento. Un ottimo risultato è stato ottenuto dai ragazzi guidati da mister Daniele Ventura che si sono posizionati al 2° posto del torneo dopo una finale combattuta, terminata in parità. Hanno infatti deciso il risultato finale i rigori. I vincitori, alla fine, sono stati i ragazzi del Golfo Dianese».

Premio speciale alle formazioni della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia leva 2011 e del Ventimiglia Calcio leva 2011, che, partecipando al Torneo Esordienti, si sono cimentate nel gioco a 9, come prima esperienza formativa. Alla premiazione hanno presenziato il consigliere regionale Veronica Russo, che la società ringrazia in particolare per la sua disponibilità e per l'attenzione dimostrata, e Marco Cianciaruso in rappresentanza della società C.M.E. Tasselli, che ha consegnato i vari premi individuali e di squadra messi a disposizione dalla società.