Atletica Leggera: il sanremese Gabriele Avagnina campione ai nazionali studenteschi di salto in alto

Dopo l'exploit di Bressanone dove Gabriele Avagnina è giunto secondo saltando in alto m.2,05,il giovane sanremese, dopo un lungo viaggio è giunto a Pescara per la finale nazionale dei campionati studenteschi.

Sull'impianto intitolato all'olimpionico Cornacchia, Gabriele ha superato ancora una volta se stesso, vincendo e portando il suo primato personale alla ragguardevole misura di m.2,07, asticella superata al primo tentativo. Quasi incredibile il miglioramento tecnico: dall'1,96 dei campionati invernali di Ancona, all'attuale misura: ben 11 cm. Ora lo aspettano i campionati italiani mdi categoria in programma a Milano dal 17 al 20 di questo mese. Campionati dove non sarà l'unico atleta della AS Foce, perchè due suoi compagni di squadra hanno ottenuto il minimo di ammissione al prestigioso appuntamento.

Si tratta di Antonio Genova che sarà in gara nella prova dei m.400 con ostacoli, primato personale di 59"43 e di Igor Perilli martellista che ha ottenuto il pass per Milano poche ore fa a Chiari di Brescia. L'atleta presente anche a Bressanone ,in una mattinata fredda e piovosa, non aveva trovato il momento tecnico più volte appreso dal suo allenatore Flavio Magurno. Già in possesso di un primato personale di m.42,38 aveva bisogno di poco più di due metri per ottenere il minimo, ottenuto dopo una lunga mattinata in pedana, guadagnato in finale proprio all'ultimo lancio: m.44,50.

E' la prima volta che la Foce schiera ai campionati italiani ben tre atleti, una vera e propria eccellenza, che sarà guidata dalla presidente Kelly Ternelli.