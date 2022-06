Da Sanremo il Comitato Cittadini per la Pace si schiera contro la nuova base militare a Coltano

Per il 2 giugno, Festa della Repubblica, il Comitato “Cittadini* per la pace” di Sanremo oltre ad esprimere il proprio sostegno alla manifestazione nazionale si è schierato contro l'installazione di basi militari a Coltano - Pisa. Il gruppo matuziano, unisce persone e realtà associative di Sanremo e del territorio provinciale che promuovono percorsi di pace. Oltre a questo tra i temi sostenuti ci sono anche la: tutela del paesaggio, la lotta al consumo del suolo e la solidarietà.



Fanno parte del Comitato: Aned – Associazione Nazionale Deportati Politici sez. Savona – Imperia; Anpi provinciale Imperia; M.I.A. Arcigay Imperia; Associazione Intemelia XXV Aprile; Attac; ASSEFA ODV; Auser Sanremo; Beppe Barnato; Giorgio Caniglia; Teresa Capaldi, Casa Balestra APS; Associazione “Centro Ascolto Caritas Sanremo”; Associazione “Casa Africa” ODV; CGIL Imperia; Chiese Valdesi Ponente Ligure; Marina Di Mattei; Peppe Famà; Elisabetta Forni; Mauro Giampaoli; Gianfranco Gurnari; Enrico Lanteri; Libera coordinamento provinciale Imperia; Associazione “Mappamondo”; Maria Peroglio Aned; Associazione “Popoli in Arte” ODV; Associazione “Rete Sanremo Solidale”; Federazione Operaia Sanremese; Sardine Ponentine; Sinistra Italiana; Società della cura Imperia.



"Nel sostenere la causa del disarmo globale, in modo particolare di quello nucleare, siamo contrari all’installazione di basi militari - a Coltano e altrove - e all’uso delle armi, contrapponendo a queste logiche un modello di convivenza e di sviluppo ispirato alla solidarietà, ai beni comuni e al rispetto per l’ambiente e per processi democratici. - spiegano dal gruppo di Sanremo - In provincia di Pisa, a Coltano, che si trova nel parco Migliarino - San Rossore - Massacciuccoli, a poca distanza da Camp Darby, una base militare dell'Esercito italiano dove sono stanziate ed operano unità militari statunitensi, si vuole far sorgere una nuova base, in un territorio già insopportabilmente militarizzato".



"La decisione, prevede un investimento di 190 milioni di denaro pubblico su 73 ettari di territorio ed è stata presa all’insaputa degli abitanti, che sono insorti, opponendosi alla costruzione di nuove basi, a Coltano come altrove, e a un modello di sviluppo e governo del territorio che produce ingiustizie e sottrae spazi e ricchezza alle comunità. - proseguono - La vicenda di Coltano, dei cittadini e delle associazioni che vivono quel territorio è una storia che riguarda tutte e tutti. In un mondo in cui si riaffaccia lo spettro della guerra il rifiuto della violenza, in ogni sua forma, deve diventare un imperativo per chiunque abbia a cuore il futuro del genere umano. Si invita tutti coloro che lo desiderano a mettersi in contatto con il comitato utilizzando l’indirizzo mail: anpisanremo@gmail.com".