'Casa di Comunità' a Ventimiglia, Riolfo “Ho lavorato a questo progetto quando era ancora un'idea, ora sembra diventare realtà” (Video)

Dopo l'ok dell'Asl1 al Palasalute, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha ringraziato la Regione e chi ha collaborato, parlando di un progetto al quale si lavora da anni in collaborazione con l'assessore Mabel Riolfo, attualmente consigliere regionale, e ora con l'assessore Eleonora Palmero.

Approvato il progetto per l'intervento di ristrutturazione dell'ex capannone ferroviario la cui struttura fu progettata dall'ingegnere Alexandre Gustave Eiffel, non proprio uno dei tanti, tanto meno “fresco di laurea”. Come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino e in questo caso dalle sua fondamenta, l'edificio promette bene, “c'est parfait!” per dirla alla francese.