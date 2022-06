Ponte del 2 giugno da record in provincia: alberghi strapieni e senza sconti a Sanremo, Imperia e nel dianese

Inizia oggi un weekend da record, un ponte importante che farà da viatico a un’estate che, per la provincia di Imperia si preannuncia scoppiettante sul piano turistico.

A Sanremo la conferma arriva dal presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele: “Saremo ‘sold out’ da oggi a lunedì mattina, anche grazie ai partecipanti della Milano-Sanremo cicloturistica. Un ‘ponte’ che fa bene alle casse degli albergatori ma ovviamente di tutto il comparto che, tra l’altro, arriva da un maggio importante, culminato con il weekend di fine mese che, con il Gran Premio di Montecarlo ci ha regalato un tutto esaurito particolarmente allungato”.

Festa della Liberazione che, quindi, porta la grande voglia di vacanza di italiani e stranieri che, bloccati dalla pandemia per due anni, sono tornati a viaggiare per la gioia degli operatori del settore. L’analisi che porta ad un aumento delle presenze rispetto al 2019 è particolarmente positiva e, anche il mese appena iniziato si preannuncia importante, così come l’estate: “Le prenotazioni stanno arrivando – termina Di Michele – e ci sono anche quelle di svedesi e norvegesi, assenti nel 2021. Ovviamente non ci saranno i russi, ma non possiamo assolutamente lamentarci e siamo ottimisti, in attesa di risolvere il problema fognature”.

Anche il versante imperiese e dianese conferma il tutto esaurito per l’intero ponte del 2 giugno, grazie anche alle ‘Frecce Tricolori’ e alla Vespucci che porteranno moltissimi turisti nella zona. E, come confermatoci da Americo Pilati, tornano gli italiani: “La settimana scorsa – ha detto – abbiamo registrano ospiti prevalentemente stranieri, mentre da oggi avremo molti nostri connazionali, per un ‘sold out’ che sarà anche questa volta particolarmente redditizio, con il ritorno di olandesi, tedeschi, belgi, francesi e soprattutto svizzeri. Se non ci fossero i problemi dell’autostrada (che con i lavori fermi si sentono meno) e la paura della mancanza d’acqua, sarebbe un magnifico weekend da godersi lavorando. Due preoccupazioni che non ci meritavamo”.

Anche il mese appena iniziato sembra buono, anche se forse un po’ meno pregno di turisti fino al 18: “Poi siamo già praticamente pieni – prosegue Pilati – ma dobbiamo ovviamente attendere la chiusura delle scuole per vedere gli italiani. Dovrebbe essere, comunque, un’estate decisamente migliore del 2019, ovvero la stagione precedente al Covid. Al momento più del 50% delle camere sono state vendute e, come è noto, le ultime due estati non sono state certo così con il timore della pandemia. Siamo ai primi di giugno e credo fortemente ad una stagione migliore di tre anni fa”.

Pilati chiosa con una affermazione importante sul piano economico per la categoria: “Il ritorno della massiccia richiesta dei turisti – ha detto – ci ha consentito di non applicare scontistiche particolari e il ‘sold out’ non sarà solo numerico, ma anche quello del ‘cassetto’. Evitando di doverci ‘tirare giù le braghe’ e con i costi esagerati che dobbiamo sostenere, una politica di questo genere ci evita di rimetterci troppo in quelli che saranno i conti finali”.

Oggi occhio al traffico verso le località di villeggiatura. Secondo i tecnici della A10, infatti, sono previste code a tratti per l'arrivo dei turisti sulla riviera di Ponente. Un traffico che, inevitabilmente, si accentuerà domenica per il controesodo.