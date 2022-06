Subbuteo: un giocatore in finale e uno in semifinale per il Master Sanremo al Major di Bologna

Un giocatore in finale e uno in semifinale sui cinque partiti alla volta del torneo internazionale più importante in Italia, il Major di Bologna, per la formazione ponentina, unica in Liguria nel calcio tavolo.

L’exploit è arrivato da Claudio Dogali, giocatore della provincia di Lecco da anni con il Master Sanremo. Dopo aver superato forse il girone più difficile del torneo, Dogali ha superato tutti gli avversari nei turni a eliminazione diretta, sconfitto solo in finale, di misura, dal forte pugliese (in forza al Bologna), Gerardo Patruno.

Si è invece fermata in semifinale, proprio contro lo stesso Patruno, la ‘volata’ di Gianfranco Calonico (quest’anno anche selezionatore della nazionale Veteran) e che avrebbe potuto giocare una finale-derby, proprio contro Dogali.

Si sono invece fermati al girone eliminatorio gli altri tre: Gianfranco Mastrantuono, Alessandro Arca e Carlo Alessi, quest’ultimo poi vincitore del torneo degli eliminati.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it