Pallavolo: tutti i risultati delle formazioni giovanili della Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Anche l’ultimo weekend è stato ricco di pallavolo a tinte green in casa Mazzucchelli. Venerdì scorso le ragazze delle Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu hanno affrontato il Celle Varazze Volley nella partita valida per i Play-off della 2° Divisione Femminile FIPAV girone C. Purtroppo le ragazze matuziane hanno subito una sconfitta per 3-0 con i seguenti parziali dei set: 25/14, 25/12, 25/18.

Sabato si sono invece svolte le finali dei campionati Under 12 Volley S3 al quale la SDP Mazzucchelli partecipato con la squadra Mazzu Delfini e Mazzucard. La formazione Delfini ha dovuto disputare 3 partite: contro il S.Antonio Genova ottenendo una vittoria per 3-0; sconfitta per 3-0 contro il Colombo per poi concludere con la partita in semifinale, persa 3-0 contro il Bordivolley.

Infine, si è disputata la gara di Under 12 misto girone U tra la Mazzucard e il Planet Volley: il risultato è stato di 2-1 per la squadra ospite, che si è imposta nonostante l’ottima prestazione della squadra matuziana e che purtroppo ha fatto sfumare il passaggio alle semifinali. I parziali dei set: 25/18, 21/25, 09/15.

Domenica, al Mercato dei Fiori di Sanremo, è andata in scena l'importantissima partita della Conad City Mazzu Under 13/F FIPAV valida per l'approdo alle Final Four territoriali, che si terranno domenica al Mercato dei Fiori di Sanremo. Con un finale al cardiopalma, in un match tutt'altro che semplice, la squadra della Mazzucchelli è riuscita ad ottenere la vittoria per 2-1 (15/25, 25/18, 25/23) e così facendo, si è garantita un posto per le finali.

Di seguito le parole di Valter De Alessandri, mister della formazione green: "Partita che è stata senza dubbio molto difficile, non solo per le mie ragazze ma anche per noi allenatori. Nel primo set la squadra non era partita nel migliore dei modi infatti, durante il gioco, ha sbagliato numerosi contrattacchi e anche complici degli errori di disattenzione, si è persa dei punti per strada. Nella prima fase del secondo set, entrambe le compagini hanno battagliato punto a punto senza sbagliare nulla ma, dal 14 punto in poi, le ragazze sono riuscite ad essere più precise in attacco e ad essere, soprattutto, più concentrate cosa che ci ha permesso di chiudere 25/18 e di portarci sul punteggio di parità di 1-1. Il terzo set, sono sincero, è stata una vera e propria battaglia. Entrambe le formazioni non hanno mollato di un centimetro restando concentrate e mostrando anche buone azioni di gioco sia in attacco che in difesa. È stato un continuo testa testa, dove le mie ragazze sono sempre rimaste concentrate con l'obbiettivo di ottenere l'accesso alle final four. Con la giusta grinta, determinazione ma anche concentrazione, alla fine la mia squadra è riuscita a portarsi a casa l'ultimo set per 25/23. Mi sento comunque di fare i complimenti Il ‘Planet’ che si è dimostrato un ottimo team oltre che un avversario molto ostico. Domenica prossima giocheremo sicuramente con la testa libera e con la gioia di essere alle finali, dove daremo il 100%. Sono contento ed enormemente soddisfatto di queste ragazze che in due anni non hanno potuto giocare tanto a causa del Covid e spero che riescano esprimere tutta la voglia di mettersi in gioco che hanno. Mentirei nel dire che a questo punto non spero nella vittoria ma, si vince e si perde da collettivo e comunque dovesse andare, sarei comunque soddisfatto di queste ragazze, di questo gruppo".

La squadra Riviera Mazzu Under 13/M 3x3 è riuscita a qualificarsi per le finali regionali.