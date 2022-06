Pallanuoto, Serie A2 maschile. Rari Nantes Imperia ai playout: sfida contro la romana Tuscolano. Sabato subito gara-1

E' arrivato il responso della stagione regolare: Rari Nantes Imperia terzultima con 22 punti, nel girone Nord di Serie A2 maschile, e dunque costretta a passare dai playout per conquistare la salvezza.

A contendere la posta in palio sarà la formazione romana del Tuscolano ed i giallorossi, per via del migliore posizionamento in classifica, potranno disputare due partite in casa sulle tre eventuali.

La fase finale inizierà con gara-1 sabato 4 giugno alle ore 15, presso la piscina 'Cascione'; le due contendenti si sposteranno al 'Foro Italico' in Roma sabato 11 giugno, con fischio d'inizio alle ore 16:15; per poi tornare alla 'Cascione' sabato 18 giugno, ore 15, nel caso sia necessaria la 'bella'.