Motociclismo: settimana ricca di soddisfazioni per i piloti del Moto Club Valle Argentina

Settimana redditizia per i piloti del Moto Club Valle Argentina impegnati su due diversi circuiti domenica scorsa.

Sulla pista di Cremona Loris Guerrini, dopo qualche problema meccanico, è riuscito a tirar fuori un terzo tempo nella prima sessione di prove del sabato, per poi migliorare con il secondo tempo nelle prove cronometrate successive, ma cadendo e danneggiando la moto a fine turno.

Fortunatamente nulla di grave e, grazie alle magie del meccanico, il papà Roberto, Loris è riuscito a partire per la gara, valida per il campionato Motoestate classe 125 Open che ha combattuto tra ripetuti sorpassi, aggiudicandosi al termine il gradino più alto del podio.

Giornata soddisfacente anche per Loris Aschero, impegnato nella seconda gara di campionato interregionale (Piemonte - Lombardia - Liguria - Val d'Aosta) Supermoto categoria S4 sul circuito internazionale di Ottobiano.

Nelle prove libere ha concluso 3° e nelle qualifiche 8°, ma vicinissimo ai migliori.

In Gara 1, nella quale a causa di un'entrata irruenta di un avversario in sorpasso, è finito fuori pista, concludendo in 11ª posizione.

In Gara 2, dopo una buona partenza e quasi tutta la gara in sesta posizione, negli ultimi tre giri ha avuto un calo fisico e ha concluso 9°.

In classifica generale di fine giornata, comunque, ha concluso con l'ottava posizione, primo in Campionato per la Regione Liguria, con l'obiettivo di essere convocato nel trofeo Supermoto delle Regioni di ottobre in Abruzzo.

Prossimi appuntamenti in pista con Loris Aschero il 19 giugno a Borgo Ticino e la domenica successiva con Loris Guerrini a Magione.