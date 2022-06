Calcio, Serie D: ora è ufficiale, Gabriele Giannini è il nuovo allenatore della Sanremese “Ho fatto tanta gavetta per arrivare in una piazza importante come Sanremo” (Video)

La notizia era nell’aria da qualche ora e adesso è ufficiale: la Sanremese ha scelto Gabriele Giannini come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2022/2023. Lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente Alessandro Masu a pochi giorni dall’addio di mister Matteo Andreoletti.



Giannini rappresenta la soluzione interna delle società matuziana, ha il patentino Uefa A ed è stato direttore tecnico nella stagione appena conclusa; la scelta della soluzione interna ha guidato anche la nomina del nuovo direttore sportivo Marcello Panuccio, club manager nella stagione appena conclusa.



“Era nell’aria un cambiamento non dettato dalla sconfitte nella finale playoff - ha dichiarato presente Masu durante la presentazione - abbiamo ritenuto giusto far lavorare Andreoletti fino all’ultima partita e poi capire quali fossero le intenzioni. Non c’è stato punto di incontro e si è deciso di cambiare. Sono arrivato alla presidenza della Sanremese con un obiettivo che non è cambiato, chi sarà con me il prossimo anno deve avere bene in testa che l’obiettivo del sottoscritto è costruire qualcosa di importante partendo dalle fondamenta del settore giovanile e costruire una squadra competitiva che ci possa portare tra i professionisti nel minor tempo possibile. La scelta di Giannini è dettata dal fatto che durante l'anno avrebbe potuto mettere in difficoltà l'allenatore cercando di farlo inciampare per prendere il suo posto ma non l'ha fatto, ha dato una mano e per questo è da rispettare come uomo, mentre come tecnico non si discute”.



“Doveroso il ringraziamento al presidente per le sue parole e per l'opportunità, spero di essermi meritato la sua fiducia e la sua stima non tanto per la gestione della società al suo fianco - ha aggiunto il nuovo allenatore Giannini - ho studiato e ho fatto tanta gavetta nel settore giovanile per arrivare a guadagnarmi una possibilità in una città importante come Sanremo. So cosa ci chiede la società e che cosa chiede la città, una cosa che manca da anni. Non faremo mai mancare l'impegno per portare ancora più pubblico allo stadio. Faremo tutto il possibile per mantenere i giocatori e avere una squadra forte. Ho un entusiasmo che vorrei iniziare già domani mattina e vorrei che i tifosi dimenticassero la delusione di quest'anno”.



“La scelta del presidente mi rende orgoglioso sapendo cosa significa in una piazza importante - ha concluso il direttore sportivo Panuccio - il 'pro' di questa scelta è aver conosciuto la società avendo ricoperto più ruoli, è qualcosa che spero mi possa aiutare a valorizzare tutto il progetto Sanremese. Ci auguriamo di riuscire a portare a casa gli obiettivi del presidente. Per il ritiro estivo ci siamo trovati molto bene a Cantalupa e lavoreremo per ricreare la stessa situazione dell'anno scorso, sono strutture di prima qualità ed è un grande benefit che il presidente dà alla squadra. Avremo la fortuna di fare qualche amichevole di prestigio. Speriamo di avere di avere a disposizione lo stadio per poter invitare squadre importanti ed essere da traino per tutta la città”.

Per quanto riguarda il mercato il presidente Masu ha annunciato l'addio di Anastasia che l'anno prossimo vestirà la maglia del Sangiuliano in Serie C. “A oggi il 90% dei giocatori sono confermati - ha aggiunto Masu - non sempre ci sono delle scelte tecnico-tattiche, l'allenatore lancia una traccia e la società cerca di accontentarlo. Ma se un giocatore va tra i professionisti la società non può fare altro che accontentarlo. Dispiace per Anastasia, ma cercheremo giocatori altrettanto validi per costruire una squadra competitiva. Abbiamo contatti con società professionistiche come il Torino per gli under e abbiamo contatti importanti con Pisa, Empoli e Fiorentina”.

