Taggia: riunione 'a tavola' per l'associazione 'Fuochi storici' per preparare i prossimi eventi

Un programma concertato a tavola. L'associazione ‘Fuochi storici San San Benedetto’, nata a Taggia per mantenere la tradizione e diffondere la cultura del fuoco, si è riunita nella capace cantina del presidente Piero Olivieri.

Curerà i fuochi d'artificio di Sant'Erasmo ad Arma, alla Darsena, il 30 luglio. E, quale prosieguo di 'Sulle orme di San Benedetto', il 26 e 27 agosto lo spettacolo pirotecnico sul Ponte Romanico e sul campanile alla Chiesa del Canneto appena fuori dalle mura di Taggia.

L'Associazione fuochi storici di San Benedetto ha per presidente Piero Olivieri. Una figura che a Taggia, Arma e in valle Argentina conoscono tutti fra l'altro con trascorsi di ogni tipo in campo sportivo, dalla pallapugno alle bocce e fino all'equitazione.

Nella foto i componenti dell'Associazione fuochi storici San Benedetto