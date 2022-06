Pietrabruna: sabato la ‘Merenda nell’Oliveta’, il vice Presidente della Regione scrive al Sindaco

“Mi complimento con il sindaco di Pietrabruna Massimo Rosso per l’evento, ideato dall’ Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere il territorio e le aziende".

Sono le parole del vice Presidente della Regione, Alessandro Piana. "Questa edizione della Merenda nell'Oliveta - prosegue - ha tra gli obiettivi fondamentali riaccendere l’interesse culturale, agroalimentare e della tradizione con il racconto autentico del nostro entroterra per riportarci in equilibrio con la natura, che storicamente i coltivatori presiedono, e con le nostre radici".

Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi, le Pro Loco e le aziende coinvolte rimettono al centro una delle eccellenze che più ci connota extraconfine: l’olio. Nelle degustazioni regna indiscussa l’oliva taggiasca, ormai connotata strettamente con il territorio dalla maggioranza dei consumatori che ne riconoscono la qualità pregiata.

"E’ sicuramente merito - termina Piana - oltre che delle politiche istituzionali, delle Città dell’Olio liguri che ospitano questi eventi in un lavoro non scontato, continuo, in grado di unire la cultura materiale a quella immateriale, le arti e lo sport. Credere nell’oleoturismo e negli appuntamenti conviviali come la Merenda nell’Oliveta, nelle cosiddette experience, significa far ripartire il tessuto sociale, diversificare il reddito delle aziende e interessare sempre più i produttori attivando tutta la filiera e valorizzando il lavoro dell’uomo, visto che la larga parte delle attività nelle aziende olivicole si svolge ancora come una volta".