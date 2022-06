Imperia: 'La sera prima delle Frecce Tricolori', sabato prossimo appuntamento con il Giraparasio

Il primo fine settimana del mese di giugno a Imperia Porto Maurizio si svolge la Fiera del Libro e il pomeriggio di domenica 5 giugno la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori si esibirà nei cieli della città. Il Circolo Parasio organizza per la serata di sabato 4 giugno ‘La sera prima delle Frecce Tricolori’, il Giraparasio, visita al borgo storico del Parasio.

La partenza è dal Duomo di San Maurizio. Si tratta di una passeggiata in compagnia alla scoperta di vie e piazze, panorami e curiosità. L'appuntamento per il Giraparasio è sabato 4 giugno 2022 ore 21 con ritrovo in Piazza del Duomo. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare 3316992009 (Enzo).