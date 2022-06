Imperia: domenica al Festival di Cultura Mediterranea ‘Disegniamo insieme un pianeta migliore!’

‘Disegniamo insieme un pianeta migliore!’: questo lo slogan dell'evento artistico collettivo ‘Arte x Te(rra)’, che avrà luogo al Festival della Cultura Mediterranea di Imperia dalle 15 alle 18 di domenica prossima.

Gli artisti Enzo ed Andrea Iorio (padre e figlio) sono gli ideatori e gli animatori dell’iniziativa artistica collettiva che vedrà la partecipazione sia di altri artisti del Ponente sia del pubblico. Il progetto è quello di realizzare un disegno per… terra in difesa del nostro pianeta utilizzando esclusivamente gessetti colorati in uno spazio di 50 mq sulla pavimentazione di via Cascione nei pressi del Teatro Cavour a Imperia.

"Abbiamo invitato altri artisti del Ponente Ligure che parteciperanno ciascuno secondo il proprio stile - ci spiega Enzo Iorio – e, tra questi, ci saranno Monica Di Rocco, Marta La Veneziana, Pixel, Silvia Radici e Tutto Mat. Coinvolgeremo anche il pubblico e i bambini e i gessetti li portiamo noi!".