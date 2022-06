Ecco le prime manifestazioni dell'estate di Taggia: Maurizio Lastrico ospite di punta, tra ritorni e novità

Sarà Maurizio Lastrico l'ospite di punta del calendario estivo di Taggia. Questo quanto emerge dalla prima bozza approvata dalla giunta comunale, con gli appuntamenti che animeranno il comune da giugno fino a settembre.

Una prima stesura, aperta a ulteriori possibili variazioni ma i capi saldi sono fissati. Il calendario è frutto del lavoro portato avanti dall'ufficio turismo, cultura, sport e commercio.

Lastrico è un volto noto al grande pubblico televisivo. Nella sua lunga carriera troviamo il sodalizio consolidato con Zelig, la partecipazione a DiMartedì su La7, a le Iene su Italia 1. Celebri online e non solo le interpretazioni della 'sua' Divina Commedia. Infine, l'abbiamo visto anche in uno dei momenti più apprezzati dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Maria Chiara Giannetta con cui condivide da diverse stagioni il set nella fiction di Rai 1, Don Matteo, dove il genovese interpreta il PM Marco Nardi. Lui sarà il mattatore della serata del 15 agosto ad Arma di Taggia dove proporrà uno show all'insegna del cabaret e della comicità.

Confermata anche la 'dotazione base' dell'estate di Taggia: filodiffusione sul lungomare di Arma con Master Dbj, il trenino turistico per spostarsi sul territorio e le visite guidate alla scoperta del borgo. Saranno riproposte anche le serate per l'intrattenimento dei più piccoli, al martedì con Circus Time. Tornerà la cerimonia per la Bandiera Blu con una serata il 2 luglio, con la consegna del vessillo agli stabilimenti del territorio, in tandem con Gianni Rossi, conduttore della serata e animatore con il suo 'Balliamoci e cantiamoci l'estate'. Altri importanti 'ritorni' saranno quelli del 'Carnevale Estivo', la sfilata show sul lungomare armese il 23 luglio e la 'Festa della Musica' a Taggia, il 16 luglio.

Lastrico non sarà l'unica novità. Un altro cabarettista eccellente farà tappa nell'estate di Taggia. Si tratta di Fabrizio Fontana che si presenterà il 15 luglio ad Arma di Taggia con lo spettacolo 'Capitan Ventosa le sa... tutte'. Il nome dello show è un ponte tra passato e presente del comico: unendo il personaggio del celebre inviato di Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5, con il 'cavallo di battaglia' che riporta alla memoria di quel concorrente di quiz, Gian Maria Fontana che 'le sa tutte', personaggio tra i più amati a Zelig, insieme al suo James Tont.

Per quel che riguarda la cultura e la tradizione. Il 25 giugno, a Taggia, viaggio nel passato con la rievocazione storica del consiglio comunale del 1625 e la consegna delle Sequelle. Un appuntamento che trova una nuova collocazione dopo i rinvii a causa delle restrizioni Covid vissute lo scorso inverno. Venerdì 8 luglio, l'associazione "La Luna e i suoi raggi" darà vita a 'Made in Taggia e dintorni' che vedrà la partecipazione dell’Open Orchestra del Maestro Marco Reghezza, qui in veste anche di direttore artistico della manifestazione. Il 13 luglio, tornerà "Frequenze 20.0", un Festival di Musica Classica che da diverse estati si svolge a Taggia, organizzato dal Maestro Giorgio Revelli.

La musica sarà riproposta anche con alcune serate pensate per conquistare un target più eterogeneo. Tra questi appuntamenti spiccano Franco Bagutti e Omar Codazzi a Taggia, il 22 luglio e 'L'estate che canta', il 29 luglio, con Monia Russo. Una ulteriore novità sarà Travelling Blues, il 9 e 10 luglio, a Taggia, con l'associazione Note Stonate.

Importante anche la parte commerciale del calendario manifestazioni. A partire dal 7 luglio, primo appuntamento della rassegna "Artigianato Sotto Le Stelle" con l'associazione Arte & Party che curerà anche il Mercatino dell'Antiquariato, dal 17 luglio. Anche in questo ambito da segnalare i ritorni per: la Fiera di Sant'Erasmo, il 31 luglio; "U Giurnu Du Rebaxiu" con la Confcommercio, il 7 agosto; Sulle Orme Di San Benedetto il 26 e 27 agosto.

Per lo sport ci sono già alcuni appuntamenti in programma. Il tennis, con il torneo Open Femminile, in programma dall'11 al 20 luglio, quest'anno giunto alla ottava edizione. La Sanremo Vertical Tri, il 24 luglio, una competizione per triatleti, tra la Darsena di Arma e Triora. Novità ulteriore, la T.N.T. Taggia Naturun Trail, 1ª edizione di una corsa amatoriale in programma a Taggia il 26 agosto.