Domenica prossima la 51ª Milano-Sanremo cicloturistica, previsti 700 concorrenti da tutta Europa (Video)

Si terrà domenica prossima la 51a edizione della cicloturistica randonnée Milano-Sanremo. Al via sono previsti circa 700 concorrenti, molti dei quali provenienti dall'estero.

La manifestazione è infatti ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo. Tra i paesi stranieri più rappresentati figurano: Belgio, Germania, Francia e Olanda. Particolarità: tra gli iscritti anche alcuni cicloamatori filippini. L'evento avrà anche una ricaduta turistica per il territorio, visto che molti partecipanti rimarranno a Sanremo almeno fino a lunedì.

Il percorso ripercorre i 300 chilometri che separano Milano da Sanremo, sulle medesime strade su cui si è svolta la Classicissima di primavera nel 2021. La partenza si terrà alle 7 da Pieve Emanuele (Milano) e l'arrivo è previsto a partire dalle 15:15 a Sanremo in corso Garibaldi. Il tracciato toccherà Pavia, Voghera, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme, Sassello, Albissola, Savona e Imperia. Non mancheranno le ultime due salite dei professionisti: la Cipressa ed il Poggio.

Le ultime iscrizioni sono previste direttamente sul posto nella giornata di sabato (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19) all'Hotel Ripamonti di Pieve Emanuele.

Subito dopo il traguardo i partecipanti riceveranno la medaglia ‘finisher’ e poi si recheranno al Palafiori dove ci sarà il ‘pasta party’ finale.

La presentazione è avvenuta al Forte di Santa Tecla, alla presenza di: Giuseppe Faraldi, assessore turismo e sport del Comune di Sanremo; Fabrizio Fusini, presidente UC Sanremo, e lo staff dell’organizzazione; Alessandro Zunino, Delegato Coni Imperia; Daniele Grosso, Vicepresidente Comitato Regionale FCI; Alberto Parodi, Direttore Forte di Santa Tecla.

“C'è una ripresa del settore - ha dichiarato Fabrizio Fusini – e i numeri di questa edizione sono infatti in crescita rispetto a quelli dello scorso anno, nonostante la concomitanza di altre manifestazioni ciclistiche. Questo è sintomo che il movimento stia andando meglio e che ci sia desiderio di partecipare ad eventi come il nostro. Ci aspettiamo quindi una giornata di sport e divertimento, per tutti gli appassionati di ciclismo, sulle strade della mitica Milano-Sanremo".

"Quest'anno gli amanti del ciclismo non si possono lamentare. Dopo la Milano Sanremo e il Giro d'Italia, due appuntamenti che sono motivo d'orgoglio per noi e di soddisfazione per gli appassionati. Vedere 700 iscritti per una corsa cicloturistica dedicata agli appassionati a questo sport vuol dire aver azzeccato un'altra manifestazione. Una pubblicità indiretta importantissima per noi" - ha sottolineato Faraldi.



"Mi spiace che il cinquantenario dell'anno scorso sia capitato in un anno di limitazioni per il Covid ma gli organizzatori hanno avuto la forza di andare avanti e quest'anno è una occasione maggiore di riprendere una tradizione. Questa gara dà la possibilità a tutti di sentirci dei piccoli campioni. - ha ricordato Zunino - Speriamo che il nostro territorio che sta diventando sempre più ciclistico abbia molte altre occasioni. L'auspicio è che atleti e amatori possano riprendere quanto prima l'attività competitiva a pieno regime".

Soddisfatto anche il direttore del Forte di Santa Tecla che da un mese ospita una importante mostra collegata al mondo del ciclismo: "Dal velocipede alla bicicletta da corsa", l'evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi. Una esposizione che ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico e che rimarrà ancora per pochi giorni, fino al 5 giugno. L'arrivo dei partecipanti della cicloturistica coinciderà anche con l'ultimo giorno dell'esposizione, una occasione da non perdere per tanti appassionati in gara ma anche per gli accompagnatori che soggiorneranno in città.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale. La cicloturistica randonnée Milano-Sanremo ‘La Classicissima’ è presente anche su Facebook e su Instagram.