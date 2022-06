Ceriana: domenica prossima mercatino dell'artigianato in corso Italia, prevista anche una visita guidata

Il Comune di Ceriana organizza, per domenica prossima, il tradizionale mercatino dell'artigianato in Corso Italia. I banchi saranno allestiti dalle 9.30 alle 17.30 con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati.

Alle 9.30 (con ritrovo davanti al comune) partirà una visita guidata gratuita al paese con un accompagnatore per scoprire le tradizioni ed i luoghi del borgo medievale utile anche per la partecipazione al concorso fotografico ‘I colori di Ceriana’ che accompagnerà fino all'autunno.