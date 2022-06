Bordighera: donata l'opera 'Musica' alla città, questa mattina l'incontro tra Pino Venditti e il Sindaco

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Garnier, l’incontro con cui il Sindaco Ingenito ha voluto ringraziare ufficialmente Pino Venditti per aver donato l’opera “Musica” alla città di Bordighera.

“Un bellissimo gesto - ha dichiarato il Sindaco Ingenito - che rafforza il legame tra il maestro e la nostra comunità. L’opera, oltre ad essere valorizzata come parte del patrimonio artistico comunale, in accordo con l’artista potrà essere utilizzata per fini promozionali: un manifesto che, ad iniziare dalla stagione estiva 2022, contribuirà ad accrescere il prestigio dell’identità e dell’immagine di Bordighera".