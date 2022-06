Per quanto sia divertente ed emozionante guidare una motocicletta, la cosa presenta anche alcuni aspetti pericolosi e rischiosi. La cosa più importante per guidare la moto in modo sicuro è guidarla correttamente con l'attrezzatura necessaria. Per la vostra moto BMW c'è un'ampia gamma di accessori economici e di buona qualità, sia online che nei negozi. Che siate pendolari in moto per andare al lavoro o semplicemente in sella alla vostra moto per un'avventura divertente, dovrete prendere in considerazione alcune precauzioni di sicurezza per evitare situazioni pericolose durante la guida della vostra moto.

Abbiamo raccolto un elenco di 5 consigli di sicurezza per i motociclisti per un viaggio sicuro e divertente.

1. Portare con sé un kit di pronto soccorso

Avere un kit di pronto soccorso ovunque si vada è una necessità, a maggior ragione. In caso di incidente, si può ricorrere al kit di pronto soccorso nello zaino per ottenere assistenza medica immediata. Una cassetta di pronto soccorso dovrebbe comprendere:

● Bendaggi

● Garza sterile

● Forbici

● Pinzette

● Un termometro

● Un paio di guanti monouso

● Salviette detergenti senza alcool

● Spray per insetti

● Medicazione sterile in diverse misure

● Nastro adesivo

● ecc.

Rispettare diligentemente il codice della strada

Il rispetto delle norme del codice della strada è un aspetto fondamentale, ma talvolta ignorato. Purtroppo, anche il più piccolo errore, come non segnalare prima di svoltare o seguire troppo da vicino, può avere conseguenze.

Il codice della strada deve essere rispettato. Sia che siate alla guida di un'auto o di una moto, dovreste prestare attenzione alle leggi sul traffico e sulla sicurezza stradale che il governo attua. Questi includono:

● Indossare il casco

● Guidare al di sotto del limite di velocità

● Rimanere nella propria corsia

● Usate gli indicatori di direzione durante il cambio di corsia

● Fermarsi al semaforo rosso

● Tenere accesi i fari della moto anche di giorno

● Assicuratevi di lasciare una distanza considerevole tra la vostra moto e il veicolo che vi precede.

Controllare il meteo

Le moto sono note per la loro minore stabilità rispetto alle auto e agli altri veicoli. Alcune condizioni meteorologiche, come le piogge, la neve o il caldo estivo, possono ostacolare e disturbare il viaggio e causare incidenti indesiderati. Per evitare tali circostanze dannose, si consiglia di controllare sempre le condizioni meteorologiche prima di uscire. Se le condizioni meteorologiche sono avverse, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scegliere un altro giorno per procedere con la guida.

Se c'è la possibilità di forti piogge o di una tempesta di neve, non portate con voi la moto. Se è necessario, non iniziare la corsa proprio quando inizia a piovere. Aspettate invece un po' (in modo che l'acqua piovana lavi via gli oli e i residui sulle strade, diminuendo così la scivolosità delle strade) e poi uscite. Non guidate anche in condizioni di caldo estremo.

Indossare l'attrezzatura corretta

È fondamentale indossare un abbigliamento protettivo adeguato durante la guida di una moto, ecco perché.

Sebbene per legge sia obbligatorio indossare solo il casco quando si va in moto, è altrettanto necessario proteggere anche altre parti del corpo.

Anche se si tratta solo di un breve tratto, è consigliabile indossare un abbigliamento protettivo adeguato quando si va in moto. Questo include l'uso di

● Un casco che copra la quasi totalità del viso

● Una giacca da moto pesante

● Pantaloni protettivi da moto

● Guanti

● Un paio di stivali comodi

● Occhiali protettivi nel caso in cui il casco non copra la zona degli occhi.

Prendere decisioni in una frazione di secondo

La guida di un veicolo, in generale, richiede spirito critico e consapevolezza della strada. Seguire un corso di sicurezza per la guida di una motocicletta può insegnare a guidare una moto in modo sicuro e a prendere decisioni immediate in determinate situazioni.

Guidare la moto tenendo conto della propria sicurezza è fondamentale. Per questo motivo, è necessario prendere le necessarie precauzioni di sicurezza durante la guida della moto, per fare un viaggio sicuro e divertente.