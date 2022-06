Imperia, progetto nuovo mercato 'Doria', il comune revoca l'affidamento ai vincitori dell'appalto: "Emerse irregolarità"

Dietro front del settore 'Lavori pubblici' del Comune di Imperia in merito alla progettazione definitiva ed esecutiva per il recupero e la valorizzazione del mercato comunale ‘Andrea Doria’. Nei mesi scorsi all'esito alla procedura aperta, emanata da palazzo civico, la stessa è stata aggiudicata dalla R.T.P SPI, società progettazioni integrali srl, e una serie di mandanti e tra questi architetti e ingegneri.

Adesso, però l'ente revoca l'atto di assegnazione "a seguito di irregolarità emerse nel corso delle verifiche di legge", è scritto nella relativa delibera, ed è per questo che "è stato avviato il procedimento di esclusione dalla gara e revoca dell'aggiudicazione".

In seguito all'esclusione i lavori sono stati affidati al 2° classificato ossia il costituendo R.T.P; come 'mandataria' risulta lo studio 'Dedalo Associati' mentre il mandante, il geologo Francesco Valle, gli ingegneri Sergio Amedeo e Alberto Pera e la 'Regio IX Liguria Archeologia Snc'. Questa R.T.P. aveva presentato un'offerta ritenuta 'anomala', ma in seguito ha presentato le relative 'giustificazioni' nei termini previsti e pertanto "l'aggiudicazione è efficace, avendo concluso positivamente le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario".

Il valore stimato del progetto è di 285 mila euro e adesso l'ente, all'esito delle ultime procedure, ha impegnato 253 mila e 761,16 euro ossia la cifra proposta dalla R.T.P.; I lavori serviranno a riqualificare il mercato ‘Andrea Doria’ e le aree circostanti, con una rifunzionalizzazione e una riqualificazione delle spazi aperti. L’obiettivo è quello di creare un polo per la promozione e commercializzazione delle produzioni locali di eccellenza, capace di stimolare il commercio locale e incentivando nuova occupazione e turismo. Alla base c’è l’idea di un mercato che si caratterizza per prodotti locali e di qualità, eccellenze scelte sulla base della produzione e trasformazione a ‘km 0’, con tutte le informazioni sulle caratteristiche, origine e lavorazione e della tracciabilità ai marchi di qualità.

Le lavorazioni prevedono un restauro conservativo di tutto l’involucro edilizio con opere interne, esterne, di adeguamento strutturale, impiantistico e di abbattimento delle barriere architettoniche. Per le opere esterne si prevede il ripristino di tutta la superficie ad intonaco, con la ripresa delle modanature e delle cromie originali.

E’ prevista la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, a tutti i livelli, con nuovi serramenti in ferro e vetro, a taglio termico che mantengono lo stesso disegno del piano rialzato. Le aperture del piano rialzato verranno uniformate con la rimozione delle griglie e il ridisegno delle inferriate originali. E’ previsto il rifacimento delle impermeabilizzazioni e delle pendenze della copertura e la sostituzione di tutti i pluviali esistenti con nuovi pluviali in lamiera.

Sul perimetro della copertura, nelle due campate laterali, è prevista la realizzazione di un muretto di contenimento su cui risvoltare le guaine impermeabilizzanti, che fungerà anche da parapetto per l’eventuale nuovo terrazzo praticabile sul fronte nord. Sempre in questa ipotesi il fronte ovest, verrà dotato di scala esterna antincendio a integrazione della scala esistente a servizio del seminterrato. Il piano rialzato sarà destinato alla vendita al dettaglio, tramite 20 stalli e banchi appositamente disegnati che configurano uno spazio unico e aperto adibito anche a zone per la degustazione in loco e alla socialità.

Il piano seminterrato ospiterà: un piccolo supermercato per la vendita all’ingrosso (comunque legata a prodotti locali di eccellenza, così da non entrare in contrasto con il tessuto commerciale esistente), i locali deposito delle attività soprastanti e tuttii locali tecnici e di servizio per il funzionamento della struttura.

Il Comune di Imperia, per il progetto del mercato, conta di usufruire dei fondi, 240 mila euro, ottenuti per l’inserimento nella lista delle 31 città capoluogo vincitrici del bando sulle città medie ‘Italia City Branding’, proposto dalla struttura di missione ‘InvestItalia’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 novembre scorso.