Galleria della ciclabile tra Ospedaletti e Sanremo completamente al buio, la segnalazione di una lettrice

“Buongiorno, sono appena rientrata da una passeggiata da Bordighera a Sanremo e ho trovato la parte della galleria che separa Ospedaletti e Sanremo (di competenza del comune di Sanremo) completamente al buio, pur avendo delle luci, non riuscivo a vedere neanche i miei piedi. Arrivata in centro, ho avvisato una pattuglia della Polizia Locale (erano circa le 11) che ha subito telefonato per avvisare chi di competenza.

Al rientro, verso le 13.00, la galleria era ancora totalmente al buio, e molti pedoni e ciclisti, brontolando, rinunciavano di fare questo attraversamento.



Sinceramente, speravo che si fosse già intervenuto, visto il serio pericolo.



Graziella Biga”.