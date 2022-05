Sanremo: visita dell'assessore Faraldi al Judo Kumiai dopo il secondo posto al Campionato Nazionale (Foto)

L'assessore allo Sport Giuseppe Faraldi ha fatto visita al Judo Sanremo Kumiai per complimentarsi del risultato raggiunto al Campionato Nazionale di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

L'assessore ha portato il proprio saluto alla società che si è qualificata al secondo posto nel difficile confronto con altre 15 società tra le più importanti del panorama nazionale. Un risultato importante per un gruppo sportivo che unisce giovani e meno giovani nella passione per il judo e per tutti gli aspetti di una nobile disciplina.