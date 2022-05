Sanremese calcio, domani la presentazione di allenatore e DS: si va versa la soluzione interna

La Sanremese volta immediatamente pagina, dopo l’addio di mister Andreoletti, ma rimangono ancora misteriosi i nomi dei successori che si riveleranno soltanto nella conferenza stampa di domani, convocata per le ore 18.

Appaiono fugati i dubbi per la poltrona da Direttore Sportivo con la promozione del giovane Marcello Panuccio che ha ottenuto la qualifica lo scorso dicembre e, in questi mesi, figurava nell'organigramma societario come Club Manager.

Cresce invece l'attesa intorno al nome del tecnico che siederà sulla panchina biancoazzurra. Stando alle ultime informazioni raccolte, Masu dovrebbe aver optato per un'altra scelta interna: si tratta di Gabriele Giannini, in possesso del patentino Uefa A, già Direttore Tecnico nella stagione appena conclusa.

Nella corsa rimangono sullo sfondo vari nomi circolati nella giornata di oggi: dal savonese Michele Marcolini, da poco liberatosi dall'Albinoleffe, al navigato Francesco Buglio passando per il ritorno di Riolfo.

Nella puntata di questa sera a ‘Stadio Aperto’ interverrà anche il presidente Alessandro Masu che potrebbe fornire qualche indizio e aiutare a risolvere il mistero.