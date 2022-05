Pallapugno, super week-end per Don Dagnino Peq Agri: ad Andora succede di tutto!

Week-end frizzante per le squadre del territorio imperiese e dintorni che hanno giocato il turno di campionato balunistico.

O meglio, in Serie A la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese ha vinto 0-9 pur non scendendo in campo a Mondovì (Alusic Merlese), a causa del forfait medico del battitore di casa. Punto che le consente di girare a quota 5 all’andata, quarta in classifica, ed accedere alle semifinali di Coppa Italia.

In Serie B, invece il Pieve di Teco di Molli cede con troppa facilità (9-1) alla capolista San Biagio. Mentre è accaduto di tutto ad Andora dove Peq Agri Don Dagnino – con lo stesso risultato – festeggia il rientro in campo di Fabio Novaro Mascarello ed il primo punto stagionale contro Neivese. A risultato quasi acquisito (7-1) l’arbitro Vergani estrae il cartellino rosso (doppio giallo) ai danni del battitore ospite Marenco, reo di reiterate proteste nell’arco dell’intero match. Ad aggravare la situazione anche un presunto sputo del giocatore ai danni del direttore di gara e rincarava a fine gara gettando dell’acqua all’indirizzo dell’arbitro. Situazione verbalizzata e poi sanzionata dalla Federazione con sei turni di squalifica e una ammenda di 400 Euro.

In Serie C1, si registra la brutta battuta d’arresto di Jacopo Guasco che cede 2-9, in casa, al Castagnole di Voglino. L’ Imperiese viene ripresa dal gruppone delle inseguitrici mentre la capolista Bubbio scappa vincendo 9-6 sulla Taggese.

Discorso diverso per il Pieve di Teco di Seno che si rilancia battendo 9-6 Cortemilia e sorride anche Amici del Castello che si sblocca nel posticipo di Canale e vince 7-9.

In Serie C2 girone A ha riposato la Prodeo mentre San Leonardo incappa in una giornata disastrosa perdendo, a domicilio, 1-9 contro Augusto Manzo. Chiude il week-end perfetto la Don Dagnino (3-9) e fa tre su tre nel week-end.