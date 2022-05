Due atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia acquisiscono la cintura nera 2° Dan di Ju Jitsu

Fine settimana entusiasmante per il settore Ju Jitsu del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: sabato 28/05 si sono svolti a Genova gli esami di graduazione per i passaggi a cintura nera 2° Dan di Ju Jitsu, ai quali hanno partecipato gli atleti Dante Scurti e Diego Secchi, atleti di punta del Club di Arma di Taggia.



Queste promozioni, ottenute al termine di due esami superati brillantemente, vengono a premiare un costante ed appassionato lavoro svolto nella pratica del Ju Jitsu: Diego Secchi come atleta agonista e Dante Scurti come atleta non agonista non hanno mai rallentato la loro attività, dedicandosi con continua attenzione allo studio ed alla pratica del Ju Jitsu ed ora hanno visto premiata la loro dedizione a questo sport.



Domenica 29/05/2022 sì è svolto a Vezzano Ligure il "2° Memorial Gianfranco D'Oca", al quale hanno partecipato Maya Benvenuto e Diego Secchi. Anche questo impegno ha avuto una conclusione più che positiva: Maya Benvenuto classificata al 1° posto nel Fighting System femminile Kg. +70 e Diego Secchi al 1° posto del Fighting System Kg. -85.



Questi risultati vengono a premiare il grande lavoro fatto in palestra dai Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che da anni seguono con costanza l'attività del Ju Jitsu e che ora, giustamente orgogliosi, commentano: "Siamo contenti dei risultati che stanno ottenendo i nostri ragazzi nelle gare di Ju Jitsu e che dimostrano che la preparazione costante da i buoni risultati. Per quanto riguarda le promozioni a 2° Dan di Dante Scurti e Diego Secchi , queste ci riempiono di orgoglio, perchè per un Tecnico, vedere il percorso dei propri atleti svolgersi in modo più che positivo, non può che essere una grande soddisfazione".