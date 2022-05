Scajola al Congresso territoriale del sindacato UILFPL: ”Fondamentale il confronto tra le varie parti sociali per condividere un percorso che sia di stimolo alla ripartenza economica”

L’assessore regionale all’Urbanistica ha partecipato al Congresso territoriale del sindacato UILFPL che si è tenuto questa mattina a Villa Nobel.



“Ho partecipato con piacere al congresso organizzato dalla UILFPL, è stato toccante ripercorrere le principali tappe della pandemia dal punto di vista del personale sanitario, donne e uomini che hanno lavorato in prima linea per tutelare la nostra salute - commenta l’assessore regionale all’Urbanistica –. Dopo questo periodo terribile, la ripartenza economica rappresenta una priorità per la nostra regione, come assessore all’Urbanistica ed Edilizia mi sono attivato per reperire fondi del PNRR, e non solo, per effettuare interventi su alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: oltre 37 milioni di euro per il recupero ed efficientamento energetico su 734 alloggi. Inoltre, tramite le ARTE del territorio sfrutteremo l’opportunità del Bonus 110% con interventi su oltre 10.000 alloggi ERP, per garantire alloggi più confortevoli per gli utenti e più rispettosi dell’ambiente. Opere che genereranno in volano economico di circa 400 milioni di euro. Con il Programma di Rigenerazione Urbana abbiamo dato il via, in meno di un anno, a 51 progetti, tutti esecutivi o immediatamente cantierabili. Abbiamo previsto interventi su edifici scolastici, dislocati su tutto il territorio ligure. Iniziative che rappresentano uno stimolo per il tessuto economico e consentono di dare ossigeno alle imprese”.



Conclude l’assessore: ”Infine, voglio sottolineare che nel mio ruolo di assessore mi confronto spesso con le diverse parti sociali del mondo del lavoro, per condividere percorsi che siano di stimolo allo sviluppo della nostra economia e che diano maggiori garanzie di sicurezza ai lavoratori. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità in ogni settore economico”.