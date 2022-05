L'Istituto Internazionale di Studi Liguri dal 3 al 5 giugno alla Fiera del Libro di Imperia

La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri partecipa dal 3 al 5 giugno (come tutti gli anni fin dalla prima edizione dell’anno 2002) al Festival della Cultura Mediterranea / Fiera del Libro di Imperia, giunta alla 21ª edizione. Verrà allestito uno stand con le numerose pubblicazioni dell’IISL, in via Felice Cascione n. 25 aperto dalle ore 9 alle ore 20.



"In adesione al tema proposto per l’edizione 2022, 'Senza Parole: l’altra comunicazione', l’Istituto presenta alcune sue nuove edizioni incentrate sul fondamentale apporto delle immagini. Sabato 4 giugno, alle ore 10.45, nell’ Isola Mediterranea in Piazza Fratelli Serra: L’erbario di Clarence Bicknell tra Riviera e Alpi Marittime, Marco Cassini e Giorgio Caudano; Bordighera al tempo di Bicknell e Monet. Fondi storici dell’Archivio Fotografico dell’IISL; Clarence Bicknell. Uomo delle Meraviglie. Il Lotto 2017. Intervengono Gabriella Stabile Re, Daniela Gandolfi Comazzetto e Marco Cassini" - ricordano dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri.