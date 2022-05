Bajardo: domenica alfieri e damigelle animeranno la tradizionale Festa “Ra Barca”

Domenica 5 giugno cade quest’anno la festa cristiana di Pentecoste che a Bajardo coincide con un’antichissima celebrazione, la Festa “Ra Barca” ossia “della Barca”. Una tradizione che si perpetua da secoli con l’innalzamento di un albero in piazza e l’intonazione di antiche cantiche e nenie in dialetto arcaico da parte delle donne del paese che si uniscono in un girotondo.



Il rito della Barca verrà arricchito dalla presenza di figuranti del Corteo storico di Taggia e quest’anno, per la prima volta, anche dalla presenza di alcuni “Alfieri di Castel Bajardo”. Ma chi sono costoro? Si tratta di uomini e donne che hanno condiviso a Bajardo determinati ideali cavallereschi mettendoli al servizio del territorio. Il sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo si è costituito nell’estate 2020 e ha realizzato finora diversi progetti culturali, tra i quali uno spettacolo teatrale, un video e un libro sempre ispirati alla cavalleria medievale e ai suoi paralleli in altre culture, religioni e civiltà.



A Bajardo saranno presenti alfieri e damigelle con i loro candidi mantelli, il vessillo, e la piccola delegazione sarà capeggiata dall’Alfiere Maggiore Freddy Colt, che interverrà in apertura della Festa insieme a Mauro Laura per illustrare la leggenda che ha dato luogo a questa tradizione secolare bajocca, declamando in traduzione italiana alcune strofe dei canti così originali da suscitare l’interesse, già negli anni ’50 del Novecento, dell’etnomusicologo americano Alan Lomax. Anche gli Alfieri desiderano unirsi alla popolazione e agli ospiti di Bajardo nella celebrazione di questo appuntamento con la Storia.