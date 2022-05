Sanremo: anziana cade in casa, mobilitazione di soccorsi e via Roma chiusa al traffico (Foto)

Mobilitazione di soccorsi questa mattina poco prima delle 9.30 in via Roma a Sanremo per una anziana bloccata in casa. L'allarme è stato lanciato dai parenti che non riuscivano a contattarla. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco coadiuvati dal personale medico del 118 e dagli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico.

Fortunatamente, dopo l’ingresso dei pompieri nell'appartamento, si è appurato che si trattava di una donna anziana che, dopo una caduta, non riusciva a rialzarsi. La donna, sempre cosciente, è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Il traffico in via Roma è rimasto bloccato per alcuni minuti per consentire i soccorsi. Gli agenti hanno lasciato transitare solo autobus e motorini a senso unico alternato. Terminato il soccorso la situazione è tornata alla normalità.