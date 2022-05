Arresto di Luigino Dellerba: in attesa dell’udienza di convalida le funzioni di sindaco di Aurigo svolte dal vice Piercarlo Gandolfo (foto)

È il vicesindaco Piercarlo Gandolfo a reggere le sorti del Comune di Aurigo dopo l’arresto avvenuto ieri mattina dello storico primo cittadino del piccolo comune della valle Impero Luigino Dellerba. Dellerba, difeso dall’avvocato Carlo Fossati, infatti, si trova nel carcere del capoluogo da ieri pomeriggio dopo che, i carabinieri del Nucleo investigativo lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato insieme all’imprenditore Vincenzo Speranza, difeso dall’avvocato Roberto Trevia, della Edilcantieri, per una presunta tangente di 2 mila euro, che sarebbe stata versata a Dellerba da Speranza per agevolarlo nell’assegnazione diretta di un lavoro pubblico per un importo cosiddetto 'sottosoglia', quindi non soggiacente alle regole che disciplinano le gare d’appalto.

L’udienza di convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia potrebbero tenersi nella mattinata di domani, mercoledì 1º giugno, essendo il 2 giugno chiusi gli uffici per la ricorrenza della Festa della Repubblica.

Sarà il giudice, dunque, a valutare primariamente se ricorrevano i presupposti dell’arresto e a decidere se Dellerba e Speranza, detenuto nel carcere di Sanremo, potranno lasciare la loro cella per andare ai domiciliari oppure se potranno ritornare a essere liberi cittadini.

Dalla decisione del giudice dipendono anche le sorti del Comune di Aurigo. Se le misure dovessero essere confermate, al netto della eventualità che Dellerba stesso possa dimettersi, toccherà al prefetto di Imperia Armando Nanei valutare l’eventuale decadenza di Luigino Dellerba dalla carica di sindaco.

Il lavoro in questione svolto da Edilcantieri riguarda la messa in sicurezza dell’area a rischio di dissesto idrogeologico compresa tra rio Banco, rio Funtanetta e via Piave finanziati dall’Unione Europea Next Generation Eu. L’importo del progetto è di 400mila euro, quello del contratto è di 282mila euro.

Da considerare che la soglia minima per l’affidamento diretto dei contratti, causa Covid, è stata elevata a 350 mila euro, esclusa l’Iva e dei costi accessori.

Edilcantieri ha realizzato negli ultimi tempi diversi lavori nel capoluogo per conto del Comune di Imperia, tra gli altri, la Rotonda di Castelvecchio e il Pump Truck e il parcheggio accanto.