Ventimiglia: ok dell'Asl al Palasalute, il Sindaco Scullino "Grazie alla Regione e a chi ha collaborato"

“Ringrazio il Presidente Toti, tutta la giunta regionale e Asl 1 per aver approvato l'intervento di ristrutturazione dell’ex capannone ferroviario Eiffel all’interno dell’area ferroviaria di Ventimiglia, oggi in disponibilità del Comune di Ventimiglia”

Lo ha detto il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, dopo l’ok alla progettazione dell’importante struttura sanitaria. “Un progetto al quale lavoriamo da anni – prosegue Scullino - prima insieme all'assessore Mabel Riolfo, ora consigliere regionale, ed ora con l'assessore Palmero. Si vedrà quindi la realizzazione della ‘Casa di Comunità’ per un importo di 4,5 milioni di euro, all'interno del PNRR. Non è stato facile, continua il sindaco Scullino, dare quest'opportunità al comprensorio Ventimigliese, verrà realizzato anche un parcheggio da 100 posti, la posizione è centralissima e adiacente alla stazione ferroviaria, sarà facile e comodo da raggiungere per tutti, abbiamo anche la collaborazione dei medici di famiglia”.