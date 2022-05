Ventimiglia: la Croce Verde torna in Polonia per una missione, porterà un bimbo ucraino in ospedale a Torino

Parte domani da Ventimiglia il terzo viaggio della speranza, al quale partecipa anche la Croce Verde Intemelia. Insieme alla Croce Bianca di Vicenza e di Montebelluna, sotto l’egida della Fondazione volontariato ‘Liliowa 5’ in Polonia, i volontari della pubblica assistenza frontaliera, partiranno alla volta di Rzeszow, città del paese confinante con l’Ucraina.

All’ospedale della località caricheranno un bambino che i genitori hanno portato via dalla guerra in atto e che verrà trasportato a Torino. Il piccolo soffre di gravi patologie e arriverà nel capoluogo piemontese sabato prossimo per essere sottoposto alle necessarie cure.

Il viaggio in ambulanza vedrà alla guida il presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca, e Secondo Messali, altro autista della pubblica assistenza. Dopo il primo viaggio di fine marzo, la Croce Verde continua nella sua missione, oltre che sul territorio locale con i classici servizi, anche nell’aiuto della popolazione ucraina.