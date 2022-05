Taggia: i bimbi della scuola Mazzini di Levà a lezione di soccorso con i volontari della Croce Verde (foto)

Ieri, a Taggia, le classi della scuola G. Mazzini di Levà, hanno ricevuto la visita dei soccorritori della Croce Verde Arma Taggia. E' stato un momento significativo per i bambini della scuola primaria che hanno potuto ascoltare le parole dei volontari della pubblica assistenza, familiarizzare con i mezzi di soccorso, grazie alla presenza di un'ambulanza, oltre a imparare anche le manovre di rianimazione attraverso l'uso di alcuni manichini. Una esperienza che ha lasciato i bambini entusiasti come testimoniano i numerosi disegni fatti per ricordare la giornata.