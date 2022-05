Sanremo: dal lunedì prossimo, Villa Citera apre le porte ai giovani con numerose iniziative

Dal 6 giugno Villa Citera a Sanremo ospiterà numerose attività con in campo parecchie novità.



“Immagina un luogo – spiegano dallo staff della villa - dove poter giocare a calcetto e ping pong, giochi da tavolo, dove suonare anche se non hai uno strumento. Immagina di poter studiare tranquillamente senza stare chiuso nella tua vecchia cameretta (anche perché ormai hai 20-25 anni e quando sei all’università vai in Aula Studio). Immagina di poter fare un corso di teatro con un professionista. Dove poter registrare la tua canzone, il tuo pezzo in tutta libertà. E il tutto gratuitamente, in uno spazio che puoi sentire tuo, dove puoi partecipare a proposte, corsi e attività o semplicemente startene tranquillo con i tuoi amici. Ora puoi smettere di immaginare perché tutto questo è già realtà! Dove? A Villa Citera, lo spazio giovani che ormai da più di un anno organizza corsi, eventi, mostre e attività per i giovani dai 15 ai 30 anni.



Con l’arrivo dell’estate Villa Citera si prepara con nuove proposte di orario e di attività. Dal 6 giugno la Villa sarà aperta secondo i seguenti orari:



Lunedì 11-16

Martedì 14-19

Mercoledì 11-16

Giovedì 14-19

Venerdì serate ed eventi extra che verranno comunicate sui social a partire dalle ore 21.00.



Tra le nuove attività il Green Theater: corso di teatro all’aperto nel nostro orto-giardino. Continua il corso di produzione musicale per giovani interessati alla musica e la registrazione dei propri brani. A fine Giugno riprenderanno a grande richiesta le serate ludiche con l’associazione Caruggi&Dragon’s. A Villa Citera puoi trovare un luogo unico nel suo genere, gestito da educatori e animatori con anni di esperienza nel settore.



Per maggiori informazioni puoi visitare la nostra pagina Instagram oppure puoi scrivere una mail a villacitera3.0@gmail.com. Ci puoi trovare in Strada Borgo Ponente 1-3 (una traversa di via Galileo Galilei) proprio sopra l’omonima palestra. Cercaci su Maps ‘Villa Citera 3.0’ oppure scrivici in DM.



Villa Citera nasce da una co-progettazione del Comune di Sanremo con il Centro di Solidarietà Ancora al fine di fornire uno spazio libero e creativo per i giovani della città. Quest'anno grazie alla Fondazione Carige abbiamo dato il via al progetto Wasabi! Grazie al quale partiranno eventi, laboratori e corsi che arricchiranno le attività già presenti al centro. Vi aspettiamo!”