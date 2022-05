Riva Ligure: nostra lettrice ringrazia direttore e staff della residenza per anziani 'Le Grange'

“Il 2 maggio scorso la mia amata mamma Marisa è venuta a mancare nella residenza ‘Anni Azzurri - Le Grange’ di Riva Ligure, dove era ospite dal 2017. In questo momento di dolore e di tristezza per la perdita di una persona così importante, vorrei dire che non c'è modo per esprimere a sufficienza la mia gratitudine verso tutto il personale in servizio presso questa eccellente struttura”.

Ci scrive così Brunella Amalberti, che vuole ringraziare direttore e staff della casa di cura. “La prima persona che voglio ringraziare è il Direttore della struttura Stefano, persona stupenda, diventato con il tempo un amico, sempre presente, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento, che è sempre riuscito a tranquillizzarmi con una semplice parola di conforto. Un grazie a tutto il personale Medico, Infermieristico, OSS, alla Capo Sala Giorgia che era il mio punto di riferimento per avere notizie sulla salute di mia mamma, alle ragazze della reception (Stefania, Sabrina e soprattutto a Gessica) che con professionalità e simpatia ha sempre risolto qualsiasi problema si presentava, alle animatrici Valentina (che negli ultimi giorni mi faceva sempre la video chiamata) e a Clarissa (che le tagliava i capelli)”.

“Grazie a tutti voi – termina - che avete fatto sentire mia mamma come a casa, che siete riusciti a coccolarla visto che io non potevo farlo a causa del Covid, che siete stati sempre presenti con un sorriso nei miei confronti, non solo professionalmente, ma anche e soprattutto umanamente. Grazie per avermi sostenuto in un momento di dolore e fragilità, perchè la morte di un genitore, per quanto attesa e razionalmente comprensibile è sempre un momento di difficoltà. La foto che vi mando riassume tutto quello che ho scritto. I dettagli, i piccoli gesti tengono viva la fiamma nei momenti di sofferenza e di sconforto e sono una dimostrazione d'amore e di affetto, grazie Stefano e grazie al tuo staff”.