Montalto Carpasio: gestione del Museo della Lavanda a un privato, il Comune tenta la strada del bando

L’Amministrazione Comunale di Montalto Carpasio ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione e promozione del ‘Museo della Lavanda’. In questo modo è alla ricerca di associazioni, enti (no-profit) interessati.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di incrementare i visitatori, far conoscere il museo ed il territorio comunale, effettuare la formazione di personale qualificato anche con lingue straniere, l’aggiornamento della comunicazione interna al museo, il coinvolgimento di altre associazioni presenti sul territorio facendo rete tra i musei della Valle Argentina e il coinvolgimento degli Istituti Scolastici.

Il Gestore dovrà garantire la fruibilità del Museo rispettando i seguenti orari minimi di apertura:

- nel mese di agosto apertura giornaliera (minimo 6 ore)

- nei mesi di giugno, luglio e settembre apertura tutti i sabato e domenica più un giorno infrasettimanale

- nei restanti mesi apertura su prenotazione.

Saranno a carico del gestore:

- le utenze elettriche, idriche e connessioni internet

- l’assicurazione al fine di tutelare i volontari ed i visitatori del museo

- le spese legate alla gestione ordinaria del museo

Il gestore potrà proporre attività migliorative rispetto a quelle minime sopra elencate che dovranno essere dettagliatamente descritte nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione si impegnerà invece a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per la parte muraria dell’immobile e a farsi carico delle spese della RSU.

Il contratto avrà durata di 4 anni con un possibile rinnovo di ulteriori 4 anni.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le 13 del 10 giugno prossimo: tramite PEC all’indirizzo comune.montaltocarpasio@legalmail.it, tramite raccomandata A/R o tramite consegna a mano in Comune (dal lunedì al venerdì in orario di ufficio).