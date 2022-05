Imperia: è terminato il corso di formazione per micromobilità green dell'Istituto 'G. Marconi'

Con l'esame conclusivo e le lezioni di approfondimento si è concluso venerdì 20 maggio il corso di formazione sulla manutenzione dei monopattini elettrici tenuto dalla My Plus di Jari Zenoardo, all'IIS G. Marconi di Imperia.

La scelta dell'Istituto delle ex Ferriere di investire nella manutenzione legata alla green mobility è stata dettata dalla diffusione nella nostra provincia di questo comparto strategico dello sviluppo e della crescita sostenibile. La My Plus si è proposta come partner dell'Istituto con la sua esperienza di centro assistenza Italia per monopattini elettrici di varie marche (Ducati, Lamborghini, Lancia, Aprilia, VR46).

I circa 60 ragazzi delle classi professionali di manutenzione e assistenza tecnica e del corso tecnico meccatronico hanno affrontato, divisi in più gruppi, le 12 ore tenute con passione e professionalità dal tecnico Samuel Barbera, ottenendo buoni risultati alla prova finale teorica e pratica. Gli studenti sono stati guidati attraverso un percorso che comprendeva una lezione sulla mobilità sostenibile, una sulla sicurezza dell'operatore e dell'utilizzatore, una sulla ricerca guasti al sistema meccanico e a quello elettronico dei monopattini e una sulle operazioni di installazione componenti e manutenzione mezzo di trasporto.

Visto l'interesse dimostrato dagli allievi, il tecnico ha deciso di approfondire le problematiche di sostituzione della ruota e di piccole riparazioni di saldatura dell'impianto elettrico, con ulteriori due incontri per i più volenterosi. Con la speranza di ripetere l'esperienza formativa di successo di quest'anno, l'IIS G. Marconi continuerà a collaborare con la My Plus attraverso i percorsi delle competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), come previsto dalla convenzione stipulata con la ditta.

L'offerta aggiuntiva proietta gli studenti dell'IIS G. Marconi sul mercato delle professioni della mobilità green come personale competente, con la convinzione che questo percorso crei interesse nella formazione tecnologica e possibilità di collocamento ottimali.