Sanremo: lettrice torna sui problemi dei giardini di Villa Ormond "Non c'è solo il problema dei cani"

Una nostra lettrice, Maurizia, ci ha scritto dopo aver letto la mail relativa ai cani lasciati liberi a Villa Ormond:

“Concordo con la Signora. Quando si portano i propri cani nei giardini pubblici dove non ne è vietato l’ingresso, è buona regola tenerli al guinzaglio. Come abituale frequentatrice del parco, con il mio fedele amico a quattro zampe, ho notato ben altri segnali dell’incuria e della mancanza di manutenzione. Iniziando dalla foto che è stata pubblicata con la lettera è ovvio che non rispetta lo stato attuale perchè, da tempo non esiste più l’aiuola in mezzo al prato. Per quanto riguarda gli amorini della fontana, in seguito ad un atto di vandalismo, sono rimasti irrimediabilmente mutilati mentre, a una delle poche statue rimaste, delle numerosa serie che un tempo decorava il giardino, il Comune ha generosamente regalato un girello di legno per permetterle di rimanere ancora in piedi. Dei cestini per la spezzatura rimango solo i supporti a cui erano saldati e dai quali sono stati divelti probabilmente prendendoli a calci. Quei pochi che sono rimasti, in parte comunque rovinati, non sono sufficienti per contenere l’immondizia che quindi cade a terra e attrae gabbiani, piccioni e topi. I roditori, sicuramente più numerosi dei cani, trovano rifugio fra le numerose foglie secche che penzolano lungo i tronchi delle magnifiche palme, mentre dietro i cespugli e sotto gli alberi più bassi a volte si possono scorgere resti di deiezioni umane. Anche io di fronte a quanto ho descritto spero che si intervenga”.