Sanremo: una nostra lettrice solleva alcune perplessità in merito alla fontana dei giardini Regina Elena (Foto)

Una nostra lettrice ci scrive per sollevare alcuni dubbi in merito alla fontana dei giardini Regina Elena.

Volevo segnalare un problema ai giardini Regina Elena, a riguardo della cascata ripristinata da poco tempo. Non voglio discutere l'opera ma quando si fanno alcune cose poi bisogna mantenerle con una certa costanza. Ora il laghetto essendo di bassa profondità, produce molto facilmente delle alghe, che si depositano sul fondo. Tutti ci chiediamo col caldo se questo laghetto diverrà una fabbrica di zanzare. A parte gli aghi di pino, ci sono pure vari pezzi di plastica e altro che galleggia, più o meno in questa piscina. Credo che non sia solo una questione di bellezza o decoro ma anche di igiene pubblica.