Sanremo: degrado nella zona di corso Marconi, la nostra lettrice Vilma rincara la dose

Una nostra lettrice, Vilma Zerbi, ci ha scritto dopo aver letto la mail di Pierluigi Brunelli sul degrado di corso Marconi a Sanremo:

“Da anni le mie segnalazioni (con foto) relative al tratto che dal supermercato Carrefour va fino a Capo Nero (direzione Ospedaletti) vengono pubblicate e il risultato è… zero. Nel frattempo sono state cambiate le luci dei lampioni in quella medesima zona, ma nessuno si è accorto della discarica a cielo aperto. Esiste un problema enorme di decoro e salute pubblica e chi di dovere non interviene. Buona fortuna signor Pierluigi, nel frattempo si faccia una passeggiata di un chilometro dal Carrefour verso ponente fino al civico 362 di Corso Marconi sito della ex cava, rimarrà negativamente molto colpito”.