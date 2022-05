Union Rugby Riviera vince a Cuneo la Coppa 'Mare e Monti' di serie C

Un trofeo in bacheca per la Union Rugby Riviera, anche se la vittoria, nel rugby, è per il gruppo.



"La finale tanto attesa si è disputata sul campo neutro del Pedona Cuneo ed è arrisa ai corsari in modo netto. A referto per la Union Monferrato solo tre punti. Si parla dei cadetti di una compagine rilevante nel contesto piemontese, di formazione chierese. La Union si è presenta a ranghi completi e ha dovuto lasciare anche giocatori in tribuna, ma il gruppo c’è, è giovane, cresce. Hanno segnato il monumentale Franzi, schierato in prima linea come tallonatore, avendo ai fianchi anche il neofita Abbo, con la conseguente trasformazione di La Rosa. Il gruppo dei tre quarti non è voluto essere da meno e va in meta con il solito Vallarino, che si conferma al colmo dei marcatori di mete.



La trasformazione in questo caso è dell’estremo Marasco. Piace pensare di avere almeno due figure in grado di piazzare, forgiati nel contesto dell’Academy della Provincia di Imperia (Imperia Rugby e poi Union). Sono loro alfine i punti portati da due calci di punizione, segno di poca disciplina da parte avversaria. Grande soddisfazione in casa Union, premiata dal presidente regionale FIR Enrico Mantovani, presente in tribuna. Un trofeo in Liguria non è cosa da poco. Peraltro, la Union è di fatto una società con importanti numeri, considerando la ridotta popolazione della Provincia di Imperia e dintorni e la denatalità imperante. La under 15 ha una rosa ampia che sfiora i 25 elementi. Nel fine settimana si è imposta largamente sul Savona, mentre la under 17 ha costituito un gruppo di almeno 20 giocatori, concludendo il proprio campionato al terzo posto, dato che nella partita valida per questo traguardo, da disputarsi ad Imperia, l’avversario (Alessandria) non si è presentato. Ora scatta un po’ di relax e ci sarà da lavorare per la prossima stagione con maggiori consapevolezze".

Union Rugby Riviera in campo con: 1 Aicardi, 2 Franzi, 3 Abbo; 4 Ferrari, 5 Novaro; 6 Ardoino Alessandro, 7 Battistotti, 8Chiappori; 9 Ardoino Andrea, 10 Borzone, 11 La Rosa, 12 Archimede, 13 Nunziata, 14 Vallarino, 15 Marasco. Finishers: 16 Martini, 17 Bellifiori, 18 Damiano, 19 Maggioli, 20 Rondini., 21 Berisha, 22 Righetti.

FINALE I/II POSTO CAMPO NEUTRO

Union Riviera – Unione Monferrato 20/3

FINALE III/IV POSTO

CUS Piemonte Orientale – Volpiano 25/16

FINALE V/VI POSTO

Province dell’Ovest – CUS Genova/Cadetti 17/24

FINALE VII/VIII POSTO

Moncalieri – Collegno 28/26

UNDER 15 XXI GIORNATA: U.R Riviera – Savona 48/15