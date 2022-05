Sanremese calcio, il Presidente Masu:" L'anno prossimo vogliamo vincere il campionato ma abbiamo bisogno di più pubblico per fare il grande salto" (video)

Il Presidente Alessandro Masu fa un bilancio della sua prima stagione da patron dicendosi ‘più che soddisfatto’ :” Dovevamo fare meglio del quinto posto dello scorso anno e ci siamo riusciti bene. Chiaramente c’è rammarico per il risultato di oggi ma dobbiamo recriminare sui punti persi, durante il campionato, contro squadre di media e bassa classifica.”

E’ un’intervista particolarmente difficoltosa per via dei festeggiamenti della squadra ospite e Masu è lì che vuole, almeno, arrivare nella prossima stagione:” L’obiettivo sarà vincere il campionato ma sicuramente saremo in tre, almeno, a provare il salto di categoria. Però sugli spalti siamo numericamente pochi, siamo una squadra giovane e talvolta avremmo avuto bisogno di una spinta in più.” Nota con dispiacere il presidente.

La Sanremese ha esibito tanti gioielli nella sua vetrina che fanno gola a tante squadre di Lega Pro:” Maglione, La Rotonda, Aita, Nouri Giacchino li nomino tutti: se dovesse arrivare una chiamata in Lega Pro per loro, sarei il primo ad essere felice perché significa che abbiamo lavorato bene.”

In caso di vittoria, il club matuziano avrebbe dovuto assicurare una esosa domanda di iscrizione, unita alle fidejussioni, per provare il ripescaggio tra i Pro. Ma, allo stesso tempo, si sarebbe dovuta presentare con delle strutture a norma per la categoria, entro il 30 giugno. E questo era probabilmente l’ostacolo più importante della faccenda. Ma in merito agli impegni presi dal Comune, Masu ha preferito passare oltre:” Devo pensare a costruire una grande squadra.”

A proposito di futuro, saranno determinanti gli incontri di queste ore con Andreoletti per chiarire chi siederà sulla panchina biancoazzurra per la stagione 2022/23.