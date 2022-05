Sanremese calcio, Andreoletti:"Orgoglioso di aver indossato questa maglia. Ho lasciato in campo ogni mia energia " (video)

Le parole di mister Matteo Andreoletti suonano come un addio. Subito dopo la sconfitta interna contro il Varese (nella finale playoff), il giovane tecnico è rimasto seduto a lungo sulla sua panchina a riflettere: la stagione appena conclusa, un record mancato ma anche il futuro. “Ho le idee ben chiare in testa” ma sottolinea anche che il ‘tavolo’ che si riunirà nei prossimi giorni, sarà comunque uno snodo fondamentale per comprendere le intenzioni di entrambe le parti.

“In questo anno e mezzo, ho lasciato in campo ogni mia energia e ogni mia forza per la maglia della Sanremese che sono onorato di aver indossato. Non ho quindi nessun rammarico e sono sereno. Vedremo se la società me lo riconoscerà”. Intanto Andreoletti mette un altro mattoncino nella costruzione del suo futuro e, settimana prossima, comincerà il corso a Coverciano per conseguire il patentino allenatore Uefa A, necessario per allenare tra i Professionisti.

L’analisi della partita passa così in secondo piano:” E’ stata lo specchio della stagione. Noi abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio ma subiamo il gol per un’altra situazione clamorosa…creata da noi.”