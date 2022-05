Pallavolo: l'Under 15 dell'Imperia Volley vice campione regionale, gli imperiesi ancora sul podio

A solo una settimana di distanza l’Imperia Volley sale ancora sul podio. Dopo le ragazze dell’Under 16, sono i ragazzi dell’Under 15 di Gianluca D’Angelo e Cesare Scaramuzza che si laureano vice campioni regionali.

Giornata iniziata con le semifinali giocate in contemporanea negli impianti genovesi di Sant’Olcese e Bolzaneto tra le formazioni del Colombo Genova e Arnmec Carcare e Imperia Volley e Zephir Trading Val di Magra. Vittoria per 3-1 del Colombo e per 3-2 dell’Imperia Volley che accedono alla finale del pomeriggio.

Sono i genovesi a iscrivere, al termine di tre set, il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione. In ambito territoriale dopo le Under 14 e le 16 anche la formazione Under 19 centra la ‘Final Four’ del prossimo 5 giugno, aggiudicandosi per 3-1 la gara con il Finalmaremola. Sotto il riepilogo di tutti i risultati della settimana.

Under 15/M - Semifinale Regionale

Zephir Trading VDM - Imperia Volley 2 – 3 (17/25-25/13-8/25-25/21-12/15)

Finale Regionale

Colombo Volley GE – Imperia Volley 3 -0 (25/15-25/19-25/8)

Campionato U19/F - Quarti di Finale

Imperia Volley – Finalmaremola 3 – 1 (25/20 – 25/19 – 20/25 – 25/19)

Campionato Serie D Classificazione

Imperia Volley – Serteco Volley 1 – 3 (20/25-16/25-25/15 25/27)

Campionato U12/F Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley – S. Pio X Loano 0 - 3