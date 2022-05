Nuoto: ottimi risultati di Giulia Viacava ai campionati francesi Juniores in vasca da 50 metri

Si sono disputati la settimana scorsa i campionati francesi Juniores in vasca da 50. Giulia Viacava (classe 2006), la giovane promessa del nuoto di regione Liguria, regione PACA e Principato di Monaco ha messo la sua firma anche in questa manifestazione.

Costretta a misurarsi anche con sue colleghe più grandi del 2005 (quest’anno Giulia in Francia appartiene alla categoria Juniores 3-4) è riuscita ancora a portare a casa tre medaglie (100/200 dorso e 400 misti) migliorando sempre i suoi tempi. I tempi realizzati infatti le permettono una doppia partecipazione ai campionati primaverili assoluti del 2023 nei 400 misti e nel 200 dorso ed una partecipazione agli assoluti estivi a Ostia (con il 200 dorso).

Giulia ha dimostrato da sempre una incredibile versatilità (oltre a una grande voglia di nuotare) andando in finale A, addirittura con il 100 farfalla che non è certo il suo stile prediletto.

Giulia perchè hai nuotato il 100 farfalla? “Domenica era l’ultimo giorno della competizione e non potevo certo stare senza nuotare”. Giulia ha ringraziato il suo allenatore dell’As Monaco Natation, Remi Besson, che la segue con molta pazienza ormai da diversi anni e che deve, non senza difficoltà per tutti, anche confrontarsi con la realtà italiana ed interagire con il suo collega genovese Davide Ambrosi che segue Giulia quando nuota in Italia con il Genova Nuoto.

Giulia è arrivata: sesta in finale A nei 50 stile libero, terza in finale B a 100 stile libero, prima in finale B nei 50 dorso, terza in finale A nei 100 dorso, terza in finale A nei 200 dorso, settima in finale A nei 100 farfalla, prima in finale B nei 200 misti e terza in finale A nei 400 misti.