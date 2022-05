La squadra del Tennis Sanremo accede al tabellone nazionale per la qualificazione in serie B.

Nella giornata di domenica 29 maggio è arrivata la vittoria contro il CUS Genova che ha dato il via libera per la corsa finale alla serie cadetta.

Lungo il percorso per la qualificazione che ha visto i nostri vincere sempre contro tutti gli avversari: Tennis Ambrosiano, Andrea Doria, TC Castelletto, Tc Finale Ligure, Sporting Genova ed infine l’atto conclusivo contro il CUS Genova. Grande e caloroso il tifo che ha seguito la squadra per tutta la stagione con gli spalti del circolo di corso Matuzia sempre pieni di appassionati.



Questi i componenti della squadra: capitano Matteo Civarolo, Luca Prevosto, Filippo Vivaldi, Matteo De Sanctis, Matteo Tosi, Nicholas Imperiale, Simone Cacciapuoti, Massimiliano Conti, Dimitri Araktcheev, Edoardo Novali.

Previsto il tutto esaurito al circolo Tennis Sanremo per l’ultimo atto per raggiungere la serie B contro un’altra squadra qualificata per il tabellone nazionale in data da definirsi.