Imperia: successo per la manifestazione sportiva 'Volley in Banchina'

Centodue pallavolisti tra i sette e i dodici anni hanno gremito Banchina Aicardi sul porto di Oneglia per schiacciare e sorridere insieme.

"Una giornata vissuta in allegria - spiegano gli organizzatori - nel corso delle ottanta gare disputate, dove i giovani pallavolisti si sono cimentati a suon di palleggi e schiacciate dando vita a sfide caratterizzate da una passione irrefrenabile e da una incredibile partecipazione emotiva.

La manifestazione organizzata dall’Imperia Volley con il supporto dell’ufficio manifestazioni e sport della 'Città di Imperia', nell’ambito del Tour Scipione, percorso promozionale a tappe del comitato Fipav Ponente, si è svolta nella giornata di domenica 29 maggio.

Un evento fortemente voluto dal consiglio direttivo della società per il ritorno in piazza della pallavolo che da subito ha incontrato il sostegno dell’amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo sport Simone Vassallo e che ci riempie di orgoglio per aver portato la pallavolo fuori dai palazzetti".