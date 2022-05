Il saltatore in alto della Foce Gabriele Avagnina supera i m.2,05 a Bressanone

Ancora una bella impresa del giovane saltatore in alto della Foce, Gabriele Avagnina: a Bressanone (Alto Adige), nel corso del meeting internazionale BRIXIA, ha migliorato il suo già pregevole primato personale (2,04cm.), valicando al primo tentativo l'asticella posta a m.2,05 e arrivando secondo assoluto. Lo ha battuto, in un duello appassionante, il fuori classe laziale Mattia Furlani che, al terzo tentativo, ha saltato 2,08, sfiorati almeno due volte anche dal nostro Gabriele. Terminata questa fatica peraltro in una mattinata fredda e piovosa, l'atleta è partito per la lontanissima Pescara dove sono in programma i campionati studenteschi nazionali.



Sulla difficile pedana del lancio del martello, l'altro atleta della Foce, Igor Perilli, non è stato all'altezza del suo primato personale, vicino al minimo per i campionati italiani di Milano. Tenterà di raggiungerlo al meeting nazionale di Chiari (Brescia) giovedì prossimo. A Genova, campionati liguri assoluti di atletica, lo junior Davide Ebrille si è affermato campione ligure dei m.200 per la sua categoria col tempo di 22"53.