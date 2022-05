Giovedì prossimo la seconda edizione del brevetto cicloturistico 'Dal mare alle Alpi'

Si svolge giovedì prossimo la seconda edizione della ‘Dal Mare alle Alpi’, brevetto cicloturistico aperto a tutti i ciclisti regolarmente tesserati a gli enti convenzionati FCI organizzato dalla Blu di Mare-Circolo Parasio sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva CSAIN.

La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti regolarmente tesserati e, per la distanza breve, anche ai cicloturisti in possesso di certificato del medico di base (ex sana e robusta costituzione). Per quest'ultimi sarà emessa una regolare tessera giornaliera come da normativa vigente, al costo di 10 euro.

Il percorso si snoda da Imperia (partenza zona San Lazzaro presso il campo scuola Mtb) fino a Camporosso, dove è già fruibile la ciclabile tirrenica. Quindi la Val Nervia fino a Pigna. Da lì si percorre la strada fino al bivio per Carmo Langan. Al bivio si prenderà la direzione di Colle Melosa, ‘cima Coppi’ della giornata.

In vetta al Rifugio Allavena è previsto il rifornimento per i partecipanti. Si rientrerà scendendo a Molini di Triora e percorrendo la valle Argentina fino alla ciclabile. Da qui rientro al punto di partenza per la ricompensa finale presso il campo scuola della Mtb Imperia.

Il percorso corto alla portata di tutti prevede la partenza sempre da Imperia, con inversione presso il nolo bike di Ospedaletti e rientro a Imperia. Prevista la premiazione per le società che avranno totalizzato il maggior numero di chilometri pedalati.